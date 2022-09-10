Yerli yabancı bisikletliler Saros Körfezi'ndeki zorlu parkurda pedal çeviriyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "bisikletli ölümleri dursun" sloganıyla düzenlenen Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali devam ediyor.

Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'den yaklaşık 350 bisikletlinin katıldığı festivalde sporcular 2. gün parkurunda pedal çeviriyor.

Erikli-Koruklu-Suluca-Çiko parkurunda doğa şartlarında pedal çeviren bisikletliler, Saros Körfezi bölgesinin güzelliklerine de tanık oluyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen festivale her yıl ilginin artığını söyledi.

Yabancı katılımcıların da festival kapsamında bölgeyi tanıdığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi önemli turizm alanlarımızdan. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı düzenledik ona da katılım yoğundu. Dün başlayan Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali'mize de ilgi var. Geniş katılımlı bir festival oldu."

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Metin Eşme de bisiklet sporunun yaygınlaşması için etkinliklere devam ettiklerini ifade etti.

Festivalde doğayla iç içe bir organizasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Eşme, bisikletlilerin ikinci gün etabında zorlu dağ yolunda pedal çevirdiğini kaydetti.

Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali yarın sona erecek.

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