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Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

AA

Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaretinde önce görevli personelle görüşüp çalışmalarında kolaylık diledi, tapu işlemleri için kuruma gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Değerlendirme toplantısına katılan Kırbıyık, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünün kurumsal yapısı, hizmet sahası, yıllık işlem hacmi, sayısallaştırma işlemleri, tapu işlemleri, e-arşiv çalışmaları gibi konularda bilgi aldı.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Kırbıyık, müdürlük çalışmalarında sayısal anlamda güzel sonuçlar alındığını belirtti.

Kırbıyık, yapılan çalışmalar dolayısıyla Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ve personele teşekkür ederek, "Yürüttüğünüz çalışmaların, verilen hizmetlerin özellikle teknolojik gelişmelerin takip edilip uygulanarak iyileştirilmesi ve vatandaş hizmetlerinin kalitesinin arttırılması oldukça değerlidir. Yine memnuniyet araştırmaları ile geriye dönüşlerin alınması ve bu açıdan yaklaşarak hizmet kalitesinin arttırılması da memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.


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