25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin kurtuluşunun yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.



Aksal, mesajında "Bayrak şairi" Arif Nihat Asya'nın Edirne kasidesinden "Dünyanın en güzel minareleri, ve kubbelerin en ulusu gelir

Türk'ün Trakya'da tapusu gelir, Mihrabında bir teravih kılmaya, Denizler ardından yolcusu gelir." beyitlerine yer verdi.

Edirneliler 'in kurtuluş günlerini kutlayan Aksal, şunları kaydetti:



"Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri ile ecdadımızın bir karış toprağından vazgeçmediği, Osmanlı’nın kadim şehri, Selimiye’nin ev sahibi Edirne'mizin kurtuluşunun 100. yıl dönümündeyiz.



Çağ açıp çağ kapatan Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış, sokaklarında tarih kokan, başınızı nereye çevirirseniz ecdadımızdan bir iz gördüğümüz Edirne'mizin kurtuluş günü kutlu olsun."

-AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, Cumhuriyet'e giden yolun her aşamasının ayrı bir kahramanlık destanı ile dolu olduğunu belirtti.

İçinde özgürce yaşanan bu toprakların insanlarının bunca acı çekmesine rağmen özgürlüğünden vazgeçmediğini vurgulayan İba, geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletinin asla düşmana boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini aktardı.

Kan ve gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat şehri Edirne'ye sahip çıkmanın en büyük sorumluluklarından birisi olduğunu ifade eden Başkan İba, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev sadece bu şehre ve emanetlere sahip çıkmak sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehrin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

- CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da mesajında, Edirne'nin 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde tarihe adını altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Kahraman Edirnelilerin genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile canlarını ortaya koyarak yokluklar içerisinde verdikleri mücadele ile esaret zincirlerini kırdığını ifade eden Pekcanlı şunları kaydetti:

"25 Kasım Edirne için azmin, kararlılığın, birlik olmanın, birbirine kenetlenmenin tarihidir. Kurtuluş Savaşları'nın kolay kazanılmadığını Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunu gelecek nesillere anlatmak bu kutsal emanete sahip çıkmak Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza minnet borcumuzu ifade etmek hepimizin görevidir.



Bu gün bizim gurur günümüzdür. Bize bu gururu yaşatan, vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum."

- MHP Edirne İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da mesajında Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Lala Şahin Paşa tarafından 1361 yılında fethedilen Edirne'de yüzyıllar boyunca huzur ve barış ikliminin hakim olduğunu, kentin 20. yüzyılın başlarında kara günler yaşadığını dile getiren Tercan, mesajında, "Bugün içinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, çok acılar çekmesine rağmen asla ve asla özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Düşmana boyun eğmemiştir. Bu yüzdendir ki Edirne, her zaman özgürlüğün kıymetini bilmiş, Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlı kalmıştır. Şimdi bizlere düşen en büyük görev tarihimizi en iyi şekilde anlamak, bugün içinde özgürce yaşadığımız bu toprakların kıymetini bilmek ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakmaktır." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de 25 Temmuz 1920'de düşman tarafından 4. kez işgal edilen Edirne'nin, ecdadın canıyla ve malıyla, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkmasıyla tehlikeyi bertaraf ettiğini belirtti.

Düşmanların kötü emellerinin son bulmadığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin kurtuluş bayramının bu bilinçle kutlanması gerekir. Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak bunun için 50 yılı aşkın bir zamandır maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürütülmesinin önemi üzerinde duruyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Malazgirt'ten Edirne Savaşları'na İstanbul'un Fethinden Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu toprakları vatan yapmak ve bu aziz vatanı korumak için canını, kanını, gözünü kırpmadan veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.