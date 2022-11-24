25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları

AA

25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu mesajları

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin kurtuluşunun yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı.

Aksal, mesajında "Bayrak şairi" Arif Nihat Asya'nın Edirne kasidesinden "Dünyanın en güzel minareleri, ve kubbelerin en ulusu gelir

Türk'ün Trakya'da tapusu gelir, Mihrabında bir teravih kılmaya, Denizler ardından yolcusu gelir." beyitlerine yer verdi.

Edirneliler 'in kurtuluş günlerini kutlayan Aksal, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri ile ecdadımızın bir karış toprağından vazgeçmediği, Osmanlı’nın kadim şehri, Selimiye’nin ev sahibi Edirne'mizin kurtuluşunun 100. yıl dönümündeyiz.

Çağ açıp çağ kapatan Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış, sokaklarında tarih kokan, başınızı nereye çevirirseniz ecdadımızdan bir iz gördüğümüz Edirne'mizin kurtuluş günü kutlu olsun."

-AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, Cumhuriyet'e giden yolun her aşamasının ayrı bir kahramanlık destanı ile dolu olduğunu belirtti.

İçinde özgürce yaşanan bu toprakların insanlarının bunca acı çekmesine rağmen özgürlüğünden vazgeçmediğini vurgulayan İba, geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletinin asla düşmana boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini aktardı.

Kan ve gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat şehri Edirne'ye sahip çıkmanın en büyük sorumluluklarından birisi olduğunu ifade eden Başkan İba, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev sadece bu şehre ve emanetlere sahip çıkmak sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehrin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

- CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da mesajında, Edirne'nin 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde tarihe adını altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Kahraman Edirnelilerin genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile canlarını ortaya koyarak yokluklar içerisinde verdikleri mücadele ile esaret zincirlerini kırdığını ifade eden Pekcanlı şunları kaydetti:

"25 Kasım Edirne için azmin, kararlılığın, birlik olmanın, birbirine kenetlenmenin tarihidir. Kurtuluş Savaşları'nın kolay kazanılmadığını Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in hangi şartlarda kurulduğunu gelecek nesillere anlatmak bu kutsal emanete sahip çıkmak Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza minnet borcumuzu ifade etmek hepimizin görevidir.

Bu gün bizim gurur günümüzdür. Bize bu gururu yaşatan, vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyorum."

- MHP Edirne İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da mesajında Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Lala Şahin Paşa tarafından 1361 yılında fethedilen Edirne'de yüzyıllar boyunca huzur ve barış ikliminin hakim olduğunu, kentin 20. yüzyılın başlarında kara günler yaşadığını dile getiren Tercan, mesajında, "Bugün içinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, çok acılar çekmesine rağmen asla ve asla özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Düşmana boyun eğmemiştir. Bu yüzdendir ki Edirne, her zaman özgürlüğün kıymetini bilmiş, Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlı kalmıştır. Şimdi bizlere düşen en büyük görev tarihimizi en iyi şekilde anlamak, bugün içinde özgürce yaşadığımız bu toprakların kıymetini bilmek ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakmaktır." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de 25 Temmuz 1920'de düşman tarafından 4. kez işgal edilen Edirne'nin, ecdadın canıyla ve malıyla, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkmasıyla tehlikeyi bertaraf ettiğini belirtti.

Düşmanların kötü emellerinin son bulmadığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin kurtuluş bayramının bu bilinçle kutlanması gerekir. Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak bunun için 50 yılı aşkın bir zamandır maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürütülmesinin önemi üzerinde duruyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Malazgirt'ten Edirne Savaşları'na İstanbul'un Fethinden Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu toprakları vatan yapmak ve bu aziz vatanı korumak için canını, kanını, gözünü kırpmadan veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama (2)
YEREL HABERLER Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ...
Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Matrah güncellemesinin otomobil piyasasını ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın Öğretmenler Günü mesajı
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı ...
Halk oyunları öğrenen öğretmenler, meslektaşlarının karşısına çıktı
YEREL HABERLER Halk oyunları öğrenen öğretmenler, meslektaşlarının ...
Trakya'da okullarda Öğretmenler Günü heyecanı
YEREL HABERLER Trakya'da okullarda Öğretmenler Günü heyecanı
Keşan'da seyir halindeki vinçte çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Keşan'da seyir halindeki vinçte çıkan yangın hasara ...
Edirne Valisi Kırbıyık'ın "Öğretmenler Günü" mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'ın "Öğretmenler Günü" mesajı
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
Edirne'de 200 elektronik sigara ve 230 elektronik sigara likidi ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 200 elektronik sigara ve 230 elektronik ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne Valisi Kırbıyık öğretmen ve öğrencilerin yaptığı resimlerinden oluşan sergiyi gezdi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık öğretmen ve öğrencilerin ...
Edirne'de öğretmen Fatih Çapkın'ın kenti resmettiği sulu boya resimleri sergilendi
YEREL HABERLER Edirne'de öğretmen Fatih Çapkın'ın kenti resmettiği ...
(Görüntülü) - SU BASAN CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - SU BASAN CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.