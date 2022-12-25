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EDİRNE (AA) - Edirne'de diş hekimleri toplantıda bir araya geldi.

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen, Edirne Diş Hekimleri Odasınca bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de diş hekimine gitme oranının ekonomik durum, günlük kaygılar, çocukken edinilemeyen alışkanlıklar ve rol modellerin diş hekimiyle olan ilintisi nedeniyle düşük seviyede olduğunu söyledi.

Ağız diş sağlığı problemleri farkındalığının vatandaşlara aktarılması gerektiğini belirten İşmen, "Ağız ve diş sağlığı hastalıkları ihmalleri Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de artık kabul ettiği gibi önlenebilir 6 hastalıktan bir tanesi olarak tanımlanıyor ve bağlantılı hastalıkları, ağız diş sağlığını muayene ederek ya da teşhis ederek nasıl çözebileceğimizi de DSÖ gösteriyor." dedi.

İşmen, ağız sağlığından genel sağlığın teşhisinin önemli olduğunu dile getirdi.

DSÖ'nün ağız kanserlerindeki artış nedeniyle bu konuyu tekrar gündemine aldığını ifade eden İşmen, "Bunu kullanılan materyallerden, maddelerden, yiyeceklerden, hayat şartlarından bağımsız değerlendirmemiz mümkün değil. Dünyanın ve bizim ekonomik koşullarımız ve kötü şartlarımız devam ettiği sürece de bizim hastalıkları teşhis ve tedavide önemli bir rolümüzün olduğu ortaya çıkacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan "Ağız içi yumuşak doku muayenesi", Doç. Dr. Ayça Yılmaz da "Endodontide nikel titanyum sistemlerin kullanımında klinik ipuçları" konulu sunumları yaptı.

Toplantıya Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, yönetim kurulu üyeleri ve diş hekimleri katıldı.





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