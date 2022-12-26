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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Divanı Toplantısı yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezindeki divan toplantısında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç ile Genel İdare Kurulu Üyesi ve Edirne İl Başkanı Sinan Tekin konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, Saadet Partisi olarak suni gündemlere değil, ülkedeki gerçek gündeme odaklandıklarını belirtti.

Partilerinin dürüst siyaset yaptığını belirten Kılıç, "Dürüst siyaset yapmak, ahlakımızın gereğidir. Her daim adaleti ayakta tutmak, inancımızın bize emrettiğidir. Kimden gelirse gelsin zulme karşı çıkmak, kim olursa olsun mazlumun yanında durmak, düsturumuzdur." ifadelerini kullandı.

Tekin ise Milli Görüşçüler olarak, 50 yılı aşkın zamandır davalarının bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmaya çalıştıklarını her zaman hakkın ve adaletin peşinde olduklarını belirtti.

- TÜ'de "Şiir çevirisi yaparken" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesince "Şiir çevirisi yaparken" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa şair, çevirmen ve oyun yazarı Nurduran Duman konuşmacı olarak katıldı.

Dünya barışı için şiir çevirisinin önemine değinen Duman, dünya barışı için tüm ülkelerin ciddi bir edebiyat çevirisi programın olması gerektiğini, edebiyat çevirisi ile insanların birbirini daha iyi anlayıp, bağışlayabileceğini, sevebileceğini belitti.

Duman, çeşitli ülkelerde katıldığı uluslararası şiir çevirisi atölyelerinden görüntülerini katılımcılarla paylaştı.

Program sonunda Duman'a Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet tarafından günün anısına bir plaket takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından Duman, "Nehir" adlı şiirini seslendirdi.

- TÜ'de İstanbul Arkeoloji müzelerindeki "Trakya takıları" konuşuldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından çevrim içi "Trakya’da Arkeoloji" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ayda iki kez salı günleri çevrim içi olarak düzenlenen Trakya'da arkeoloji konferansı dizisinin 26. bölüm konuğu İstanbul Arkeoloji Müzesi Uzmanı Arkeolog Gülbahar Baran Çelik oldu.

İstanbul Yenikapı ve Sirkeci örnekleri üzerinden Bizans'ın kültürel birikimi ile üretilmiş olan Trakya takılarını ve Bizans dönemi kuyumculuğuyla ilgili takı çeşitliliği hakkında bilgi veren Çelik, takı çeşitliliğinin ve gelişmiş teknik kullanımının, sosyal yaşam pratikleri ile ilgili çok fazla bilgi aktardığını belirtti.

Çelik, Yenikapı kazılarından altı, Sirkeci kazılarından bir eseri katılımcılarla paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.



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