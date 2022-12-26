Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeki otomobilin aküsü çalındı.

Alınan bilgiye göre, G.T'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce akü çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Evden hırsızlık

Edirne'de bir kişinin evinden mutfak eşyaları ve halı çalındı.

Y.Ş'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 50 bin lira değerinde mutfak eşyası ile halılar çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kayıp oğlunu arıyor

Edirne'de bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, G.T. Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, oğlu T.T'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Ş.K'nın Yeni Mahalle'de park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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