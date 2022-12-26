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EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni yıl etkinlikleri kapsamında Edirne Kent Müzesi ile Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde "Yeni yıl atölyesi" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aileleriyle Edirne Kent Müzesi'ne gelen çocuklar hem müzeyi gezerek yaşadıkları kent hakkında bilgi sahibi oldu hem de düzenlenen etkinliğe katılarak eğlenceli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyeleri bünyesinde görev yapan uzman öğretmenlerle çocuklara en iyi hizmeti verebilmek adına ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Edirne Belediyesi Kent Müzesi, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’ndeki etkinliklerin devam edeceğini aktaran Gürkan, başta çocuklar olmak üzere tüm Edirne halkının yeni yılını kutladı.

- Keşan'da sahipsiz hayvanlar yararına tiyatro oyunu sahnelendi

Keşan'da sahipsiz hayvanlar yararına Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Shakespeare'in Bütün Oyunları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans Salonu'nda, düzenlenen etkinlikte, Keşan’ı sanatla buluştururken can dostları için farkındalık yaratıklarını belirtti.

Tiyatrodan elde edilen gelirin sahipsiz hayvanlarının tedavisi ile mama temininde kullanılacağını aktaran Helvacıoğlu, "Örnek bir ekinlik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden başta devlet tiyatroları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyon çok yönlü, örnek bir faaliyet. Faydalı bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği üyesi Ayhan Altındiş de bir konuşma yaptı.





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