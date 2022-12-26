AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Edirne'ye çok sayıda spor tesisi kazandırdıklarını belirtti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 29 halı saha kazandırdıklarını bildirdi.

İba yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 2 ay önce yapımına başlanan 7 halı sahayı incelediğini yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Sahaların yakın zamanda tamamlanacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Yaptığımız köy, mahalle ve ilçe ziyaretlerinde gençlerin bizden temiz ve modern imkanlarla spor yapabilme istekleri oldu. Biz de bu gereklilikleri bakanlara ve ilgili mercilere ilettik. Gençlik ve Spor Bakanımız her zaman olduğu gibi bizleri kırmadı. Böylece toplamda 29 halı sahayı Edirne'ye kazandırdık.



Bizler gençlerimizi sokaklarda değil, yeşil sahalarda, spor alanlarında görmek istiyoruz dedik. Devletimiz bu isteklerimizi gerçekleştirdi. Bundan sonra top sizde gençler. Vurduğunuz gol olsun."

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