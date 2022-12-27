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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir Paneli" düzenlendi

AA

Edirne'de "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir Paneli" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde yerel medya buluşmaları kapsamında "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" başlıklı panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, yakın bir zamanda İletişim Başkanlığı tarafından Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin kurulduğunu söyledi.

Dezenformasyonla mücadeleyle ilgili çeşitli illerde paneller düzenlendiğini belirten Ülgen, "Başkanlığımızın hakikat mücadelesi bu şekilde devam edecektir. Dezenformasyona geçit vermeyeceğiz." dedi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş da Türkiye karşıtlarının medya üzerinden başta olmak üzere ciddi dezenformasyon yöntemleri uyguladığını ifade etti.

Dezenformasyonun birçok alanda sürdüğünü anlatan Kızıltaş, "Bunun karşısında durmak iktidardan ya da muhalefetten yana olmak değil Türkiye'den yana olmaktır." dedi.

Her dönemde Türkiye karşıtlarının olduğunu dile getiren Kızıltaş, "Manda yanlıları, güdüm yanlıları dediğimiz insanlar maalesef dışarıdan yapılan dezenformasyon girişimlerinin içimizdeki canlı takipçileri. Şu anda bunlar var. Mesele bu ülkeye sahip çıkmak. Mesele objektif olmak. Manipüle etmek ya da etmemek meselesi değil."

- "Görselliğin gerçekliği ve akla yatkınlığı sorgulanmalı"

Anadolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler de panelde "Görsel manipülasyon ve haber fotoğrafının gücü" başlıklı sunum yaptı.

Manipüle edilmiş haber fotoğraflarından örnekler sunan Sevenler, "Haber fotoğrafçılığının ilk ortaya çıktığı zamandan beri maalesef manipülasyonlar var. İlk olarak karanlık odada yapılan manipülasyonlar oldukça yoğun. Dijital çağda ise çok daha kolay ve çok fazla şekilde yapılıyor. O yüzden mutlaka görsellerin gerçekliğini ve akla yatkınlığını sorgulamak gerekiyor." dedi.

Sevenler, Anadolu Ajansının yeni kurduğu Teyit Hattı'nın bu konuda iyi çalıştığını dile getirdi.

Görsel manipülasyonun Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda çok fazla kullanıldığını ifade eden Sevenler, sosyal medya kullanıcılarının gördükleri görsellerin gerçekliğini, tarihini ve içeriğini sorgulamadan asla paylaşmamaları gerektiğini söyledi.

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ise son yıllarda bilgi kirliliği, bilgi düzensizliği ve bilgi kaosunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Bilgi savaşları devrinde her şeyin son sürat ilerlediğini anlatan Çelik, "TikTok, Twitter ve Instagram çağını yaşıyoruz. Önceleri geleneksel medyada kullandığımız birçok elementi artık sosyal medya ve internet çağında çok kullanamıyoruz." dedi.

Çelik, teyit ve kontrol mekanizmaları olsa da hız ve tıklanma tutkusuyla gazetecilik dışı ürünlerin ortaya çıktığına değindi.

Panele, gazeteciler ile kurumların halkla ilişkiler ve medya bölümü sorumluları katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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