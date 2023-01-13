Uzunköprü Belediyesi ilçedeki bir parktaki çocuk oyun grubunun yakıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Uzunköprü Belediyesi ilçedeki bir parktaki çocuk oyun grubunun ateşe verilerek yakıldığı iddiasıyla Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gece saatlerinde Sümbül Sokak'taki parkın içerisindeki oyun grubundan alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, oyun grubunun bulunduğu parkta inceleme yaptı. Zabıta ekipleri de şerit çekerek parkı kullanıma kapattı.

Uzunköprü Belediyesi olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy, AA muhabirine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parkın içerisindeki oyun grubunun yakıldığını ileri sürdü.

Ulusoy, gerekli başvuruları adli mercilere yaptıklarını ve parkı en kısa sürede yenileyeceklerini söyledi.

Parkın bulunduğu Muradiye Mahallesi Muhtarı Ahmet Taşvuran da yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirtti.

Parklardaki oyun gruplarının çocukların oynaması için yapıldığını belirten Taşvuran, "Yazıktır, günahtır. Ben öğrendiğimde gerçekten çok üzüldüm. Milli servet bunlar. Yakan kişi kimse ne geçecek eline bunu yaktığı zaman. Çok üzücü bir olay. Daha önce de Adalet Meydanındaki bir heykelimiz var bizim onu da yaktılar." diye konuştu.

Taşvuran, bu bölgedeki güvenlik önleminin ve güvenlik kameralarının artırılması gerektiğini savundu.

İlçede geçen yıl 4 Şubat tarihinde de Adalet Anıtı ateşe verilmiş, olayla ilgili iki kişi gözaltına alınmış zanlılardan biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış diğeri tutuklanmıştı.





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