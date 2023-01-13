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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1,62 gram eroin ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Evden hırsızlık

Keşan'da depo olarak kullandığı evinden 400 kilogram şeker çalınan kişi polise başvurdu.

A.E, depo olarak kullandığı evin kapısının kırık olduğunu ve şeker çalındığını fark etti.

Ev sahibi A.E, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.D, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

S.D. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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