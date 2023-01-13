Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Vatan Yahut Namık Kemal" ve "Saklı Gün" oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayındaki sahnede 17 Ocak Salı günü, Ergun Sav'ın yazdığı Faruk Günuğur'un yönettiği tek perdelik "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu sahnelenecek.

Vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisinin ve hürriyet aşkının anlatıldığı, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 17-18-19 Ocak'ta saat 20.00'da izlenebilecek.

Edirne Sahnesi'nde bu ay sahnelenecek diğer oyun "Saklı Gün" olacak.

Ezgi Erarslan'ın yazdığı, Uğur Çınar'ın yönettiği tek perdelik oyunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak. Oyun 24-25-26 Ocak'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.

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