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EDİRNE (AA) - TED Edirne Koleji İlkokulunda "Şehrimizin Değerlerini Üretiyoruz" Projesi kapsamında kermes düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında düzenlenen öğrenci-veli atölyesinde hazırlanan el emeği ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Arzu Aydın, kermesten elde edilen gelirin kentteki sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanacağını belirtti.

Atölyede kente özgü ürünlerin hazırlandığını aktaran Aydın, "Çocuklar bu etkinlikte hem girişimcilik ruhunu hem de üretmeyi öğrenmiş oldu. Kermesimiz hem veliler hem de çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu kermesten elde edilen gelirler Edirne'deki sosyal yardımlaşma kuruluşlarına bağışlanacak. Oradaki kadınlara destek olmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürkan, birliğin genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Kırbiç'i tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kırbiç de Gürkan'a teşekkür etti. Kırbiç'e ziyaretinde Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de eşlik etti.

- Modavizyon Edirnespor'a sponsor oldu

TFF 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor, Şahinler Holding AŞ bünyesindeki Modavizyon fabrikasıyla forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın desteklerinden dolayı Modavizyon Genel Müdürü Turgut Bakır' a teşekkür etti.

Bakır da Edirnespor'a başarı diledi, spora olan desteklerinin süreceğini belirtti.



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