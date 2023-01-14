Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projenin ilk etabında tamamlanma oranı yüzde 70'i aştı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yaklaşık yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktığını belirtti.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi.

Çalışmaların kent merkezinden de izlenebildiğini ifade eden Kırbıyık, "Tarihi Tunca Köprüsü'nün yanından geçen konvansiyonel hattın değişimi söz konusu. Önce geçici olarak 7-8 ay faaliyet göstereceği alana taşındı. O arada eski hat sökülecek oraya 600 metre uzunluğunda bir viyadük gerçekleştirilecek. Hem hızlı trene ait iki yeni hat hem de konvansiyonel hat oraya tekrar taşınacak. İnşallah 2023 yılının sonuna doğru şehir merkezindeki bu geçiş tamamlanmış olacak." dedi.

Kırbıyık, projenin ikinci etabıyla ilgili ihalenin de tamamlandığını dile getirdi.

"Oradaki faaliyetlerle birlikte önümüzdeki 2 ya da 3 yıl belki maksimum 4 yıl içinde bu hattın açılacağını öngörüyoruz." diyen Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Bu hat şehrimizi bir yandan İstanbul ile entegre etmiş olacak bir yandan da Avrupa ile entegre etmiş olacak. Çünkü Bulgaristan tarafında da yürüyen çalışmalar var. Yük tarafında da yolcu tarafında da büyük bir fırsat sunacak. Çerkezköy-Kapıkule Hattı'ndaki çalışmalar yaklaşık yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı fiziki gerçekleşmesi de. Burada çok daha önde gidiyoruz, çok daha hızlı gidiyoruz. İlimiz sınırındaki gerçekleşmesi de yüzde 74 seviyesinde. Edirne etapları büyük oranda tamamlandı. Kalan kısımlar da büyük oranda bu yıl içinde tamamlanmış olacak."



Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.

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