"Basın Emekçileri Buluşması" programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Basın Emekçileri Buluşması" programı düzenledi.

Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen programda konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa İriş, gazetecilerin gününü kutladı.

İriş, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere büyük görevler düştüğünü belirtti.



Topluma hizmet etmek için mücadele verdiklerini anlatan İriş, "Siyaset günü birlik hesapların, basit rant arzularının, ihtiraslarının tarumar edileceği bir alan değil. Siyaset ter dökme, emek verme alanıdır. Siyaset büyük fedakarlıklar gerektiren bir iştir." dedi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ise basının kamuoyu ve yöneticiler arasında köprü vazifesi kurduğunu dile getirdi.

Basının önemli görevleri yerine getirdiğini ifade eden Tekin, "Toplumun ilkel, adil, objektif ve anında bilgilendirilmesi için görevlerini fedakarca yerine getirmek gayretiyle emek sarf eden tüm gazetecilerin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı Tanıtma Başkanı Selim Kaya da Edirne'de görev yapan gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

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