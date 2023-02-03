Edirne'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 400 obje ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde H.G.G'nin evinde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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