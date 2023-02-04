Edirne'deki "huzur ve güven" uygulamasında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamada, 918 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.D. ve T.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.D.S. ve A.Ö. ise serbest bırakıldı.

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