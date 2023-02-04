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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM'de yasalaşan Yükseköğretim Kanunu'yla ilgili değişikliklerin eğitim hayatına hayırlı olmasını diledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM'de görüşülerek yasalaştığını belirtti.

Kanun teklifine ilişkin detayları paylaşan Aksal, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında 50/d statüsü ile çalışan akademisyenlerin 33/a statüsü kapsamına geçirilmesi, Milli İstihbarat Akademisi kurulması, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifimizi yasalaştırdık. Tüm eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başarılı çalışmalar temenni ediyorum."

- AK Parti İl Teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ilçe başkanları ve meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir tesiste gerçekleştirilen toplantıda muhtarların beklenti ve talepleri görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı İba, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Hizmetin yerelde başladığını aktaran İba, muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı boyunca Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmetin yerelde başladığını çoğu kez vurguladık. Bu yolda vatanımızın en ücra köşelerine hizmet götürmek için muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalıştık. Köy ziyaretlerimizin hepsinde muhtarlarla görüşüyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Hizmeti merkeze koyarak, siyaset gözetmeden şehrin menfaatlerini önde tutarak çok çalışmaya gayret ediyoruz."

İba, yapımı tamamlanan Selimiye Meydan'ın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kentte önemli çalışmaların devam ettiğini belirten İba, Millet Bahçesi yapımı ve Edirne Sarayı'nın ihyası çalışmalarının kente değer katacağını Çömlekköy Barajı ihalesinin de mart ayında yapılacağını hatırlattı.

İba, kent merkezindeki altyapı çalışmalarına destek verdiklerini fakat yerel yönetimin çalışmaların hangi aşamada olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadığını ve ne zaman tamamlanacağı konusunda açıklama beklediklerini kaydetti.

- Saraçlar Caddesi'de kan bağış kampanyası

Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan Bağışı Merkezi Ekip Doktoru Wasim Zaben, AA muhabirine kış aylarında bağış sayılarının düştüğünü söyledi.

Kan ihtiyacının her zaman devam ettiğini belirten Zaben, "Edirne halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Kentte çeşitli noktalarda kan bağışı için merkezlerimiz var. Özellikle bu dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyacımız oluyor. Kış aylarında hastalığa yakalanan vatandaşlar maalesef kan veremiyor. Bazı vatandaşlar da soğuk hava nedeniyle evlerinden çıkmıyor." dedi.

Kan bağışında bulunan Ayşegül Dalgakıran ise sağlıklı bireylere kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

- İpsala'da yapılacak yatırımlar ele alındı

İpsala'da 2023 yılı yatırım plan ve hedefleri görüşüldü.

İpsala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, ilçede 2022 yılında gerçekleştirilen kamu hizmetleri değerlendirildi. Bu yıl yapılacak yatırımlar ele alındı.

Toplantıya, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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