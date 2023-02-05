Edirne Ziraat Odası'nda başkanlığa yeniden Hüseyin Arabacı seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Ziraat Odası'nda başkanlığa yeniden Hüseyin Arabacı seçildi

AA

Edirne Ziraat Odası'nda başkanlığa yeniden Hüseyin Arabacı seçildi

EDİRNE (AA) - Edirne Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Hüseyin Arabacı seçildi.

Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'in yaptığı genel kurulda oda faaliyet raporları okundu.

Raporların okunup oylanmasının ardından seçim için Hüseyin Arabacı ve Şükrü Toparlak meclis listelerini divana sundu.

Toparlak, listesindeki delegelerin itirazının ardından seçimden çekildi.

Tek listeyle gidilen seçimi Hüseyin Arabacı kazandı.

Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

Edirne üreticisine en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Arabacı, "Genel kurulun çiftçilerimize ve Edirne'mize hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bir dönemdir görevdeydik ve bu sürede güzel işler yaptık. Bu göreve üreticilerimize yaptığımız hizmeti daha da artırmak için talip olduk. Edirne Ziraat Odası'nı hizmet ağını artırmış, üreticileriyle iç içe olan ve beraber ortak kararlar alan bir oda olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Keşan'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı ...
Edirne'deki "huzur ve güven" uygulamasında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'deki "huzur ve güven" uygulamasında yakalanan ...
Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı
Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu ...
MHP milletvekilleri Ersoy ve Erbaş Edirne'de basın toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER MHP milletvekilleri Ersoy ve Erbaş Edirne'de basın ...
AK Partili Aksal'dan EYT açıklaması:
YEREL HABERLER AK Partili Aksal'dan EYT açıklaması:
Edirne Balkan Tarihi Müzesi geçen yıl 47 bin ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Edirne Balkan Tarihi Müzesi geçen yıl 47 bin ...
(Görüntülü)- EDİRNE&#039;DE TARİHİ AHŞAP BİNADA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü)- EDİRNE'DE TARİHİ AHŞAP BİNADA ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
(Görüntülü) EDİRNE - BAKAN YARDIMCISI ERGÜNEŞ TÜRKİYE YÜZYILI TÜRKİYE&#039;NİN KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELMESİNİN İLK ADIMIDIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE - BAKAN YARDIMCISI ERGÜNEŞ ...
Bakan Yardımcısı Ergüneş: Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin küresel güç haline gelmesinin ilk adımıdır
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ergüneş: Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin ...
Edirne'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
Edirne'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 400 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi eser operasyonunda yaklaşık 400 obje ...
Edirne'de kaçak silah üreten şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçak silah üreten şüpheli tutuklandı
Edirne´de `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´de `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine ...
Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi
(Görüntülü) DEVRİLEN KAMYONETTEN YARA ALMADAN ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEVRİLEN KAMYONETTEN YARA ALMADAN ÇIKTI
Vefat eden eski emniyet müdürü Edirne'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Vefat eden eski emniyet müdürü Edirne'de toprağa ...
Ev sahibi olma hayaliyle aldığı Kazı Kazan'dan, 4 milyon lira çıktı
YEREL HABERLER Ev sahibi olma hayaliyle aldığı Kazı Kazan'dan, 4 ...
"Trakya Üniversitesinin 40. Yılına Armağan" kitabı, Rektör Tabakoğlu'na hediye edildi
YEREL HABERLER "Trakya Üniversitesinin 40. Yılına Armağan" kitabı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.