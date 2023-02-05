Edirne Ziraat Odası'nda başkanlığa yeniden Hüseyin Arabacı seçildi

EDİRNE (AA) - Edirne Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Hüseyin Arabacı seçildi.

Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'in yaptığı genel kurulda oda faaliyet raporları okundu.

Raporların okunup oylanmasının ardından seçim için Hüseyin Arabacı ve Şükrü Toparlak meclis listelerini divana sundu.

Toparlak, listesindeki delegelerin itirazının ardından seçimden çekildi.

Tek listeyle gidilen seçimi Hüseyin Arabacı kazandı.

Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.

Edirne üreticisine en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Arabacı, "Genel kurulun çiftçilerimize ve Edirne'mize hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bir dönemdir görevdeydik ve bu sürede güzel işler yaptık. Bu göreve üreticilerimize yaptığımız hizmeti daha da artırmak için talip olduk. Edirne Ziraat Odası'nı hizmet ağını artırmış, üreticileriyle iç içe olan ve beraber ortak kararlar alan bir oda olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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