FETÖ şüphelileri eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan, görevlerinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi M.D, savcı C.Ö. ve komiser H.U. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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