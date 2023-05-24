Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı dolayısıyla Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir tarafından karşılandı.

Kurumda incelemede bulunan Kırbıyık, bölge müdürlüğünün hizmet birimlerini gezerek işlem yaptıran vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurum ziyaretlerinin sürdüğünü belirten Kırbıyık, "Kurumumuzda görev yapan tüm arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Tüm personelimize bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da başarı dolu hizmetler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.