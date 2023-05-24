Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı dolayısıyla Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir tarafından karşılandı.
Kurumda incelemede bulunan Kırbıyık, bölge müdürlüğünün hizmet birimlerini gezerek işlem yaptıran vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kurum ziyaretlerinin sürdüğünü belirten Kırbıyık, "Kurumumuzda görev yapan tüm arkadaşlarımızın haftasını kutluyorum. Tüm personelimize bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da başarı dolu hizmetler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.