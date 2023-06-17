Uluslararası öğrenciler "Rumeli Türküleriyle Balkan Gecesi" konseri düzenlendi

En güzel ve duygusal Babalar Günü mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği tarafından "Rumeli Türküleriyle Balkan Gecesi" konseri düzenlendi.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen konsere Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler katıldı.

Konserde sahne alan Makedonyalı öğrenciler "Göçmen kızı", "Güldaniyem", "Kırlar üzerinden doğar sabah yıldızı", "Bir fırtına tuttu bizi", "Çalın davulları" gibi balkan ezgileri taşıyan eserleri seslendirdi.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hişam Emin, birlik olarak Edirne'de her zaman faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Balkan kültürünü ve Rumeli Türkülerini tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Emin,"Aynı zamanda Balkanlar kültürünü ve insanların türkülerle nasıl şen olduğunu göstermek amacıyla böyle bir gece düzenledik. Birlik ve beraberlik içerisinde her daim Balkanlar'dan gelen öğrencilerle beraber hareket ediyoruz. Bu bizim içinde gurur verici oluyor." dedi.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Onursal Başkanı Yusuf Emini de birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam ettiklerine vurgu yaptı.

Emini, Türkiye'yi anavatan gördüklerini aktardı ve şunları söyledi:

"Bugün Edirne'deki buradaki arkadaşlarımızla birlikte anavatan gördüğümüz bu coğrafyada gerek kültürümüzü, gerek sanatımızı, gerek bizi biz yapan tüm unsurları yaşatmaya, tanıtmaya birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam ediyoruz."

Konsere, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.