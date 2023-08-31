Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen "Havsa 22. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali" açılış programıyla başladı.

Üçgen Park önünde oluşturulan kortej, bando eşliğinde 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu ve yeni düzenlenen meydanın açılışı yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 22 yıldır devam eden festivalin yenilenen meydan gibi bir hizmetle süslenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Havsa ilçesinde kurulan hastalıklardan ari hayvan pazarının da önemli olduğunu dile getiren Sezer, "İnşallah arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Önümüzdeki hafta buranın (hayvan pazarı) ihaleye çıkarılması ile ilgili olarak da biz talimatımızı verdik. Havsa'ya, Edirne'ye ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da ilçenin güzelleşmesi için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

İlçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve devam eden projeler olduğunu dile getiren Balkan, festivalin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da AK Partili belediyelerin hizmet belediyeciliğini ortaya koyduğunu belirterek, Havsa'da da güzel projeler hayata geçirildiğini kaydetti.

MHP İl Başkanı Zakir Tercan ise festivalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bosna Hersek Halk Dansları Topluluğu ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Programa, İlçe Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ile vatandaşlar katıldı.

Konser, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 3 Eylül'de sona erecek.