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        GÜNCELLEME - Edirne'de sınır hattında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:13
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        GÜNCELLEME - Edirne'de sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Bu arada, dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.

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