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        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:34
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        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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