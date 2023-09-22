Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden biri Edirne'de yakalandı Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu.

Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

İsminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.

Şüphelinin UYAP sorgusunda, Başakşehir'de 19 Ağustos'ta bir valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.