Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden biri Edirne'de yakalandı

        Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden biri Edirne'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

        Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu.

        Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

        İsminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.

        Şüphelinin UYAP sorgusunda, Başakşehir'de 19 Ağustos'ta bir valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Belçika'da devleşti!
        Belçika'da devleşti!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye'de incelemede bulundu
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye'de incelemede bulundu
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alı...
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alı...
        GÜNCELLEME - Edirne'de sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Edirne'de sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
        Koruda ölü bulunan şehit babası, toprağa verildi
        Koruda ölü bulunan şehit babası, toprağa verildi