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        Edirne'de satışa çıkarılan "Cuma Pazarı" arsası üçüncü ihalede de satılamadı

        Edirne Belediyesi tarafından satışa çıkarılan ve tartışmalara neden olan "Cuma Pazarı" arsası, üçüncü ihalede de satılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:55
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        Edirne'de satışa çıkarılan "Cuma Pazarı" arsası üçüncü ihalede de satılamadı
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        Edirne Belediyesi tarafından satışa çıkarılan ve tartışmalara neden olan "Cuma Pazarı" arsası, üçüncü ihalede de satılamadı.

        Dilaverbey Mahallesi'nde yer alan, "Ulus Pazarı" ya da "Sosyete Pazarı" olarak da anılan Cuma Pazarı'nın 16 bin metrekarelik ticari alan statüsündeki arsası için Belediye Encümen Salonu'nda üçüncü kez ihale düzenlendi.

        Kapalı teklif usulü 400 milyon lira tahmini satış bedelli arsanın ihalesine katılan olmadı. 22 Ağustos'taki ilk ihale ve 12 Eylül'deki ikinci ihaleye de katılan olmamıştı.

        Yerli ve yabancı pek çok turisti alışveriş için kente çeken pazar yeriyle ilgili satış ilanı üzerine vatandaşlar, esnaf ve siyasiler tepki göstermişti.

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