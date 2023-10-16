Edirne'den kısa kısa Edirne İtfaiyesi örtü yangınlarına hava üfleme makinesi ile müdahale edecek.

Edirne İtfaiyesi örtü yangınlarına hava üfleme makinesi ile müdahale edecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne İtfaiyesinin modern binası ve modern ekipmanları ile örnek olduğunu belirtti.

İtfaiyenin örtü yangınlarında kullanılacak hava üfleme makinesini ekipmanlarına eklediğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz 2014 yılında ilk olarak, uzun yıllar eski terminal alanında derme çatma binalarda zor şartlar ve imkansızlar içinde hizmet veren Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü modern bir binaya kavuşturduk. Yeni binada itfaiye personeli daha iyi çalışma koşullarına kavuşurken aynı zamanda Edirne İtfaiyesinin daha donanımlı bir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Modern ekipmanlarla ile itfaiyemizin hizmet kalitesini arttırdık"

- Süloğlu Kaymakamı Okur'a ziyaretler

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur'a ziyaretler sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, mahalle ve köy muhtarları göreve yeni başlayan Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur'u ziyaret etti, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Muhtarlardan mahalle ve köylerin sorunlarını öğrenen Okur, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- Akademik yıl açılış töreni

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda akademik yıl açılış töreni düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, törende yaptığı konuşmada, akademik yılın akademisyen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Havsa Meslek Yüksekokulunda örnek çalışmalar ve projelerin ortaya konulduğunu belirten Batı, yeni eğitim yılında da bu çalışmaların artarak süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Batı, öğrencilerle sohbet etti.