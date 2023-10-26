Edirne'den kısa kısa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmaları çağrısında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmaları çağrısında bulundu.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin aydınlık yüzü Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir onur, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti.

Edirneliler ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir umutla yürüyeceklerini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Tüm Edirne halkını bu gurura, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Evlerimizi ve iş yerlerimizi ay-yıldızlı şanlı Türk Bayrağı ile donatalım. Edirne olarak Cumhuriyet'e, Atatürk’e yakışır bir şekilde bayramımızı hep beraber kutlayalım. Cumhuriyetten, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yolundan ve izinden asla ve asla vazgeçmeyeceğimizi, bu topraklarda sonsuza kadar ay-yıldızlı bayrağımızın gururla dalgalanacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterelim."

Gürkan, isteyen vatandaşların Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarından bayrak temin edebileceğini kaydetti.

- Trakya Üniversitesince viyolonsel dinletisi sunuldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca viyolonsel dinletisi sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İtalyan Kilisesi'nde gerçekleştirilen programa viyolonsel sanatçısı Prof. Henrik Brendstrup konuk oldu.

Brendstrup'a, Aminbay Sapayev ve Doç. Musa Eren İşkodralı'nın da eşlik ettiği dinletide Bach, Haydn ve Erik von Spreckelsen’in eserleri seslendirildi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve sanatseverler katıldı.