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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gübre satışı yapan işletmeler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:20
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gübre satışı yapan işletmeler denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli tarafından il merkezi ve ilçelerdeki işletmelerde denetim yapıldığı belirtildi.

        Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında gübre numuneleri alındığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu denetim çalışmaları devam etmektedir. İl müdürlüklerince ruhsatlandırılan bayilerden GTS (Gübre Takip Sistemi) kayıtlı kare kodlu gübre alın, güvenle kullanın." ifadeleri kullanıldı.

        - Erikli'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 71 sokağın imalat ve tamiratının tamamlandığını söyledi.

        Saros Körfezi'nin incisi Erikli'nin daha da güzelleşmesi için çalışmalara hız verdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Toplam 71 sokakta, 10 kilometreden fazla yol çalışmamızın yanında, mücavir alanımız Erikli'de kaldırımlarımız da hazır.

        Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin yol sorunu olmaksızın huzur içinde tatillerini geçirebilmeleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

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