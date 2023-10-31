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        TEMA Edirne'de bakımsızlıktan çürüyen ağaçlar için önlem alınmasını istedi

        TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, Edirne'de bakımsızlıktan içleri çürüyerek devrilen ağaçlar için önlem alınması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:34
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        TEMA Edirne'de bakımsızlıktan çürüyen ağaçlar için önlem alınmasını istedi
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        TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, Edirne'de bakımsızlıktan içleri çürüyerek devrilen ağaçlar için önlem alınması gerektiğini belirtti.

        Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bazı ağaçların devrildiğine dair haberleri üzülerek takip ettiklerini belirtti.

        İnsanlar gibi ağaçların da kentlerin yaşayanı olduğunu ifade eden Çoğal, "Üstelik kent ağaçları oksijen üretiminden, sıcak havalarda altındaki gölgeye sığınmaya toz tutumundan, gürültü azaltmaya kadar insanlara çok sayıda yarar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Çoğal, ağaçların giderek şiddetini artıran iklim krizine karşı da kentlerin uyumunu ve direncini artıran önemli parçaları olduğunu belirtti.

        Çok sayıda hizmet üretmelerine rağmen ağaçların ihtiyaç duydukları yaşam alanlarının daraltıldığını aktaran Çoğal, şunları kaydetti:

        "Bunun sonucunda ömürleri kısalmakta, hatta yaşamlarını bile kaybedebilmektedirler. Her canlı gibi onlar da hastalanmakta ve hastalık nedeniyle içleri çürüyebilmektedir. Çürüyen ağaçlar da devrilerek yaralanmalara ve hasarlara neden olabiliyor. Kentlerin kimlikleri, doğal ve kültürel değerleri korunduğu ölçüde güçlenir ve kent ağaçları bunun önemli bir bileşenidir.

        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği olarak ağaçların kentin yaşayan bir bireyi ve korunması gereken değeri olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kent ağaçlarının köklerinin yeterli su ve havaya ulaşmasının sağlanmasını, çürüme kontrollerinin ve sağlıklı kalmalarını sağlayacak şekilde gerekli tüm düzenlemelerin yapılmasını yetkililerden talep ediyoruz."

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