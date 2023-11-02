Edirne'de asayiş
Edirne merkez ve ilçelerdeki 22 okulun çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Edirne merkez ve ilçelerdeki 22 okulun çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 44 personelle yapılan denetimlerde okulların çevresindeki motosikletlerin ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.
Şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.
- Keşan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Keşan ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 otel ve pansiyonda denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde bir iş yerinde 4'ü kadın, 1’i çocuk 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- 12 oyun konsolu yakalandı
Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla oyun konsolu getirildiği bilgisi üzerine bir adreste arama yaptı.
Aramada 12 oyun konsolu ve oyun konsolu parçaları ele geçirildi.
Ev sahibi hakkında işlem yapıldı.