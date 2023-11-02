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        Edirne'de trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Söylemez'in adı evinin bulunduğu sokağa verildi

        Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı evinin bulunduğu sokağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:53
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        Edirne'de trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Söylemez'in adı evinin bulunduğu sokağa verildi
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı evinin bulunduğu sokağa verildi.

        Edirne Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'ndeki belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, elektrikli bisikletiyle 27 Ağustos Pazar günü geçirdiği kazada yaralanan ve 17 günlük mücadelesi sonrası yaşamını yitiren 39 yaşındaki Söylemez'in adının evinin önündeki sokağa verilmesi için geçen ay meclise dilekçe verdiklerini anımsattı.

        Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun dilekçeyi görüştüğünü belirten Gürkan, "Berk Söylemez kardeşimizin adının evinin bulunduğu Fatih Mahallesi'ndeki 2. Sokağa verilmesi oy birliğiyle uygun görüldü. Bir kez daha kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, basınımıza ve Edirnelilere sabır diliyorum." dedi.

        - Edirne'ye İstiklal Madalyası talebi

        Gürkan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın kentte coşkuyla kutlandığını dile getirdi.

        İstiklal Savaşı’na bizzat katılmış, öne çıkmış şehirlerin olduğunu ve bu şehirlerin daha sonra TBMM tarafından çeşitli unvanlarla ödüllendirildiğini belirten Gürkan, Edirne’nin de ilk direniş örgütünü kurarak önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

        İstiklal Madalyası Kanunu'nu okuyarak düşüncelerini Belediye Meclisi Üyeleri ile paylaşan Gürkan, "Edirne, ilk direniş örgütünü kuran bir şehir. Bu özelliğinden dolayı Belediye Başkan Yardımcımız Selçuk Çakır’ın önerisiyle Edirne şehrine İstiklal Madalyası verilmesini teklif etmeyi düşünüyoruz. Edirne, İstiklal Madalyası’nı hak eden bir şehir. Önümüzdeki ay meclis gündemine bu konuyu almak istiyorum. Halkımızın da bu konuyu tartışmasını istiyorum. Eğer bir karara varabilirsek Edirne şehrine İstiklal Madalyası verilmesini teklif etmeyi düşünüyoruz." dedi.

        Edirne Belediye Meclisi ortak bildiri yayınlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

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