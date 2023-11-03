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        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu toplandı

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında toplanacak katkı payı tavan tutarını beslenmeli 750 lira, beslenmesiz 400 lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:29
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        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu toplandı
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        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Katkı Payı Komisyonu bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında toplanacak katkı payı tavan tutarını beslenmeli 750 lira, beslenmesiz 400 lira olarak belirlendi.

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okul müdürleri, ana sınıfı öğretmenleri, okul-aile birliği başkanlarının katılımıyla Katkı Payı Komisyonu toplandı.

        Toplantıda, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını karşılamak, öz bakım süreçlerini desteklemek amacıyla bağımsız anaokulları ve ana sınıflarda toplanacak katkı payı tavan tutarı, beslenmeli 750 lira, beslenmesiz 400 lira olarak belirlendi.

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