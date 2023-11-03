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        Edirne'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:05
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        Edirne'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi
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        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen 709 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Havsa Yeni Mahalle'de şüpheliler S.B. ve İ.Y'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 695 obje bulundu.

        Keşan'da da çeşitli suçlardan aranan M.K, Yenimescit Mahallesi'nde durduruldu. Şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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