Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Su kaynaklarına atılan plastikler canlı yaşamını olumsuz etkiliyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına atılan plastik atıkların ekosistemi bozarak suları kirlettiğini ve canlı yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kaynaklarına atılan plastikler canlı yaşamını olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına atılan plastik atıkların ekosistemi bozarak suları kirlettiğini ve canlı yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Prof. Dr. Elipek, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlene "Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu"nda "Su ve Sürdürülebilirlik" konulu sunum gerçekleştirdi.

        Dünyadaki su varlığının yüzde 97’sini okyanus ve denizlerdeki tuzlu suların oluşturduğunu ifade eden Elipek, geriye kalan geriye kalan yüzde 3'lük tatlı su miktarının yüzde 70’inin buzullarda donmuş olarak bulunduğunu kullanılabilir su miktarının oldukça sınırlı olduğuna dikkati çekti.

        Elipek, su kaynaklarına atılan plastik atıkların suyu kirlettiğini, insan sağlığını ve tüm canlı yaşamına zarar verdiğini ifade etti.

        Su kaynaklarının kirletilmesi nedeniyle suyun kendini temizleme kapasitesinin aşıldığını anlatan Elipek, şunları kaydetti:

        "7. kıtadan bahsediliyor. Nehirlere, denizlere atılan plastikler, ayrıştırma yapmadan atılan plastikler okyanuslarda girdaplara takılıp büyük alanlar oluşuyor. Dünyada böyle 5 alan var. Su kaynaklarına atılan plastikler nedeniyle okyanuslarda Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde plastik kıtaları oluştu. Yapılan hesaplamalara göre 67 gemi bir yıl boyunca her gün çalışsa kıtanın ancak yüzde birini yok edebilir. Ormanlar yandığı zaman fotosentez yapacak her şey ortadan kalkıyor. Su kaynakları kirletildiğinde de su yangını oluyor. Suda yaşayan canlılar bu plastikleri yedikleri için ölüyorlar. Bir kirletici unsur ne kadar miktardaysa besin zincirinde katlanarak yukarı çıkıyor. Suyun içerisindeki bir ağır metal önce fitoplanktona geçer, ardından devam eden süreçlerde bu bitkileri yiyen balıklardan insana geçer. Biyobirikim prensibine göre bir sürü hücredeki birikim size geçmiş olur."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Edirne'de 10 Kasım ve Atatürk sergisi ziyarete açıldı
        Edirne'de 10 Kasım ve Atatürk sergisi ziyarete açıldı
        Edirne'de su fiyatlarında indirim yapılacak
        Edirne'de su fiyatlarında indirim yapılacak
        Edirne'de "Milli Ağaçlandırma Günü" mesajları
        Edirne'de "Milli Ağaçlandırma Günü" mesajları
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
        Edirne'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 524 tarihi obje ele geçirildi
        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 524 tarihi obje ele geçirildi