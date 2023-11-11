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        Edirne'de "İletişim Yüzyılında Medya Akademisi" eğitimi başladı

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İletişim Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen "İletişim Yüzyılında Medya Akademisi" eğitim programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:53
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        Edirne'de "İletişim Yüzyılında Medya Akademisi" eğitimi başladı
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        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İletişim Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen "İletişim Yüzyılında Medya Akademisi" eğitim programı başladı.

        Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan ve medya sektörüne ilgi duyan uluslararası öğrencilere yönelik medya akademisi programının ikincisi, İstanbul'un ardından YTB Edirne Ofisinde düzenlendi.

        TRT ve Genç Birikim Derneği iş birliğinde düzenlenen programa, 13 ülkeden 31 uluslararası öğrenci katılıyor.

        YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot, programın açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu programın öğrenciler tarafından merakla beklendiğini söyledi.

        Eğitimin, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Ot, "Eğitimle hem iletişiminizin güçleneceğine hem de dünyamızda yeni çağda çok önemli hale gelen medya ve iletişim alanındaki birikiminizin artacağına inanıyorum. Güzel bir program olmasını diliyorum." dedi.

        TRT'nin Gençler için Gazetecilik Projesi Koordinatörü Alpay Arı da bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti.

        Eğitime katılan öğrencilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Arı, "Bu eğitimleri vermemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymamız. Yaklaşık bir ay önce bu eğitimi İstanbul'da verdik. Önümüzdeki günlerde Strasburg ve Makedonya'da düzenleyeceğiz. Bu koordinasyonun ve paydaşlığın başka kurumlarla da devam etmesini istiyoruz. Bu yüzden farklı kurumlarla iş birliği yaparak dünyanın farklı yerlerinde eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Betül Uçar, Muhammed Ali Üstün ve Abdullah Harun İlhan öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştı.

        Gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik alanlarındaki eğitim yarın sona erecek.

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