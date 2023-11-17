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        Edirne'de su fiyatında indirime gidildi

        Edirne Belediye Meclisi'nce su fiyatına yüzde 30 indirim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:02
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        Edirne'de su fiyatında indirime gidildi
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        Edirne Belediye Meclisi'nce su fiyatına yüzde 30 indirim yapıldı.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki belediye meclis salonunda düzenlenen olağanüstü toplantıda, mahalle ziyaretlerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediğini söyledi.

        Vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Gürkan, "Vatandaşlarımızı kendi görev alanımızda olan su ücretleri konusunda biraz rahatlatmak istedik. 1 Aralık'ta geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 30 indirim yapmayla ilgili çalıştık." dedi.

        Gürkan, 1 ile 3 metreküp arası su fiyatının 13 lira 61 kuruş yerine 9 lira 52 kuruş, 4 ile 12 metreküp arası su fiyatının 16 lira 86 kuruş yerine 11 lira 80 kuruş, 13 ile 20 metreküp arası su fiyatının 19 lira 36 kuruş yerine 13 lira 55 kuruş ve son kademe olan 21 metreküp ve üzeri su kullanımı metreküp başına 25 lira 93 kuruş yerine 18 lira 15 kuruş olarak belirleneceğini kaydetti.

        Toplantıda söz alan Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Mehmet Çapoğlu da su kesintileri ve su borusu patlağı konusunda vatandaşların şikayetleri olduğunu ifade etti. Her zaman vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Çapoğlu, su fiyatındaki indirimi desteklediklerini aktardı.

        Su fiyatındaki indirim maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Altyapı çalışmaları için İller Bankası'ndan 100 milyon lira kredi kullanılması ile ilgili Gürkan'ın yetkili kılınması maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

        Toplantının ardından Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar meclisi ziyaret ederek, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenleyecekleri etkinliğe Gürkan ve belediye meclis üyelerini davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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