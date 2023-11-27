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        Edirne'de kadın astsubaylar KADES'i anlattı

        Edirne Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:00
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        Edirne'de kadın astsubaylar KADES'i anlattı
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        Edirne Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Edirne gişelerinde kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti.

        Kadın astsubaylar KADES uygulaması hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

        Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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