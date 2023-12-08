Edirne Valisi Sezer Arasta Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi Edirne Valisi Yunus Sezer, Arasta Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Arasta Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

Çarşıyı gezen Vali Sezer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sezer, talepleri dinleyip esnafa hayırlı işler diledi.

Vali Sezer, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğini de ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.