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        Edirne Valisi Sezer Arasta Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Arasta Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:10
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        Edirne Valisi Sezer Arasta Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Arasta Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

        Çarşıyı gezen Vali Sezer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Sezer, talepleri dinleyip esnafa hayırlı işler diledi.

        Vali Sezer, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğini de ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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