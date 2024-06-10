Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan muhalefete 'suikast' suçlaması

Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Maracaibo kentinde seçim çalışması yürüten Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin kendisine saldırması için suikastçılar kiraladığı iddiasında bulundu.

Destekçileriyle bir araya gelen Maduro, "Bir grup suikastçıları var, aşırı sağcılar... Venezuela'da zaten bir grup suikastçıları var, beni arıyorlar ve bize zarar vermek istiyorlar." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Maduro, suikast planlarının arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges'in olduğunu öne sürdü.