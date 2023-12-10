Edirne'de trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Şevki Arman Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye 16 bin 380 lira ceza uygulandı.

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