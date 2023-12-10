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        Edirne'de trafik denetimi yapıldı

        Edirne'de trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:37
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        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
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        Edirne'de trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Şevki Arman Caddesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimde araçların ve sürücülerin evrakları kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye 16 bin 380 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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