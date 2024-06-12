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        Haberler Yaşam Haritaların en ilginç köşeleri: Okurken nefesinizi kesecek kadar uzun isme sahip olan 5 yer!

        Haritaların en ilginç köşeleri: Okurken nefesinizi kesecek kadar uzun isme sahip olan 5 yer!

        Dünya üzerinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok ilginç yer var. Ancak bazı yerler en çok, uzun ve karmaşık isimleriyle dikkat çekiyor. Peki, bu isimler ne kadar uzun olabilir hiç düşündünüz mü? İşte 85 harften oluşan isme sahip yerden, adlarını telaffuz etmekte zorlanacağınız diğer en uzun isimli yerlere kadar 5 konum!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:49
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        İnsanlar, karıştırmamak amacıyla zaman içerisinde bulundukları yerleri isimlendirdi. Ancak dünyanın farklı köşelerinde öyle yerler var ki, isimleriyle bile bir hikaye anlatıyorlar. Haberimizde telaffuz edilmesi neredeyse imkansız olan ve uzun isimleriyle dikkat çeken dünyadaki benzersiz yerleri derledik. İşte, en uzun isme sahip 5 yere dair detaylar...

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        1. DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN UZUN İSME SAHİP YER YENİ ZELANDA'DA!

        Dünya üzerinde en uzun isme sahip olan yer, Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunuyor ve tam 85 harften oluşuyor! Bu dev ismin kısaltılmış versiyonu "Taumata" olarak kullanılıyor. Māori dilindeki anlamı "Büyük dizleri olan adam Tamatea'nın, dağları tırmanan, etrafta gezen, sevdiği kişiye burun flütü çaldığı zirve" şeklinde çevrilebiliyor.

        Fotoğrafta Taumata'nın uzun ismi görülüyor. Kaynak: Shutter Stock

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        Ayrıca, Google haritalarda ''Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu'' ismini aratınca dünya üzerindeki en uzun isimli yer işareti çıkıyor.

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        2. AVRUPA'DAKİ EN UZUN İSİMLİ YER GALLER'DE BULUNUYOR

        Avrupa'nın en uzun isimli yeri olarak kabul edilen "Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch" kasabası, Galler'de bulunuyor. Bu 58 harfli isim, "Beyaz Ceviz Ağacı Boşluğundaki Aziz Meryem Kilisesi - Kızıl Mağara'daki Aziz Tysilio Kilisesi'nin Fırtınalı Girdabı Yakınında" anlamına gelir.

        Fotoğraf: Anglesey Adası'nda bulunan LLanfairpwllgwyll Tren İstasyonu. Kaynak: iStock

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        3. AMERİKADAKİ GÖLÜN DİĞER ADI 45 HARFTEN OLUŞUYOR

        ABD'de bulunan "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg" isimli yer, 45 harften oluşan bir isme sahip ve Webster, Massachusetts'te bulunan Chaubunagungamaug gölünün diğer adıdır. Bu uzun isim, Nipmuck dilinden türedi ve "Sınırlardaki Balık Tutma Yeri - Nötr Toplanma Alanları" anlamına geliyor. Ayrıca, Gilmore Girls dizisinde Dragonfly Inn için potansiyel bir adres olarak kullanılmıştı.

        Fotoğrafta Lake Chaubunagungamaug görülüyor. Kaynak: iStock

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        4. AFRİKA'NIN EN UZUN TEK KELİMEDEN OLUŞAN YERİ DE LİSTEDE!

        Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinde bulunan "Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein" adlı çiftliğin ismi 44 harften oluşuyor. Bu isim Afrikanca olarak "İki bufalonun tek bir atışla temiz bir şekilde öldürüldüğü kaynak" anlamına geliyor. Güney Afrika'da uzun isimli yerler oldukça yaygındır, ayrıca Anton Goosen'un 2014 albümünde "Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein" adlı bir şarkı bulunuyor.

        Temsili Güney Afrika fotoğrafıdır.

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        5. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞINA SAHİP YER 39 HARFE SAHİP!

        İspanya'nın Azpilkueta kasabasında yer alan "Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarrea" isimli yer, 39 harften oluşan bir isme sahip. Bu isim, Basque dilinde "Azpilkueta'nın yüksek kalemli alçak tarlası" şeklinde çevrilebilir. Navarra bölgesinde bulunan bu yer, Avrupa'nın en yeşil bölgelerinden biri olarak tanımlanıyor ve enerjisinin yüzde 70'ten fazlasını yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.

        Fotoğrafta Navarra bölgesi görülüyor. Kaynak: iStock

        Kaynak: The Fact Site

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