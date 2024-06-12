Ara Güler filmine bakanlık desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek sağladı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 8’ini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 17'sini 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 3’ünü 'Ortak Yapım' ve 2'sini de 'Çekim Sonrası' türlerinde yer alan projeler oluşturdu.

Destek alan projeler arasında; 'Kalandar Soğuğu' filmiyle dünyanın en önemli film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Mustafa Kara’nın 'Mevsimlerin Ardından' ile 2018'de aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçımız Ara Güler’in hayatını anlatan ve yönetmenliklerini Fatma Ela Alyamaç ile Aren Perdeci’nin üstleneceği 'Merhaba' adlı filmleri göze çarpıyor.

REKLAM Destek alan diğer projeler arasında Yüksel Aksu’nun 'Bak Postacı Geliyor', Emre Konuk’un "Halid Bin Velid: Allah'ın Kılıcı" filmleri de yer alırken Berlin ve Sundance Film Festivallerinden ödüllerle dönen Türk-Ukrayna ortak yapımı Klondike’ın yapımcısı Mehmet Bahadir Er bu kez 'Toz Baba Tekkesi' adlı projede yönetmen koltuğunda oturacak. Bu sene destek alan uzun metraj animasyon projeler arasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan üçlemenin ilk filminde 'Mustafa' ile Atatürk’ün çocukluk dönemi işlenirken, animasyon filmin yönetmenliği Semih Turalı ve Halil Öztürk gerçekleştirecek.

Destek alan bir diğer animasyon uzun metraj projesi ise çocukların ilgiyle takip ettiği 'Rafadan Tayfa' serisinin son filmi İsmail Fidan’ın yönetmenliğinde 'Kapadokya Macerası' olacak.