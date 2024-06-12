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        Ara Güler filmine bakanlık desteği

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek sağladı. Destek sağlanan filmler arasında küresel şöhrete sahip fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatını konu edinecek olan 'Merhaba' da bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:07
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        Ara Güler filmine bakanlık desteği
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki 30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek sağladı.

        Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 8’ini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 17'sini 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 3’ünü 'Ortak Yapım' ve 2'sini de 'Çekim Sonrası' türlerinde yer alan projeler oluşturdu.

        Destek alan projeler arasında; 'Kalandar Soğuğu' filmiyle dünyanın en önemli film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Mustafa Kara’nın 'Mevsimlerin Ardından' ile 2018'de aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçımız Ara Güler’in hayatını anlatan ve yönetmenliklerini Fatma Ela Alyamaç ile Aren Perdeci’nin üstleneceği 'Merhaba' adlı filmleri göze çarpıyor.

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        Destek alan diğer projeler arasında Yüksel Aksu’nun 'Bak Postacı Geliyor', Emre Konuk’un "Halid Bin Velid: Allah'ın Kılıcı" filmleri de yer alırken Berlin ve Sundance Film Festivallerinden ödüllerle dönen Türk-Ukrayna ortak yapımı Klondike’ın yapımcısı Mehmet Bahadir Er bu kez 'Toz Baba Tekkesi' adlı projede yönetmen koltuğunda oturacak.

        Bu sene destek alan uzun metraj animasyon projeler arasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan üçlemenin ilk filminde 'Mustafa' ile Atatürk’ün çocukluk dönemi işlenirken, animasyon filmin yönetmenliği Semih Turalı ve Halil Öztürk gerçekleştirecek.

        Destek alan bir diğer animasyon uzun metraj projesi ise çocukların ilgiyle takip ettiği 'Rafadan Tayfa' serisinin son filmi İsmail Fidan’ın yönetmenliğinde 'Kapadokya Macerası' olacak.

        BAKANLIK DESTEKLERİ 200 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca; belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine 2024'te 44 milyon 891 bin TL destek verirken uzun metraj ve çekim sonrası desteğine verilen 141 milyon 500 bin TL destekle birlikte 2024'te bugüne kadar sinema sektörüne aktarılan destek tutarı 186 milyon 391 bin TL'ye ulaştı.

        Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ikincisi ise Eylül ayında gerçekleştirilecek.

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        #Ara Güler
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #merhaba
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