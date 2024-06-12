"AKLIMDAN GİTTİ"

Müşteki ve tanıkların ifadeleri sonrası söz hakkı verilen sanık Ergül, eski savunmalarını tekrarladığını söyledi. Daha önceki savunmasında, eşinin çocukları bahane ederek 2 aydır kendisiyle yatmadığını iddia eden sanık Ergül, "Söyleyecek birçok şey aklımdaydı. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Aklımdan gitti" diye konuştu. Sanık Ergül, mahkeme başkanına, ifadeleri alındıktan sonra duruşma salonundan çıkartılan tanıklara, "Benim eşime canım, hayatım diye konuştuğumu da sorsaydınız" dedi.