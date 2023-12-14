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        Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele çalışmalarını çeşitli projelerle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:33
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        Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Yeşilay Edirne Şubesi bağımlılıkla mücadele çalışmalarını çeşitli projelerle sürdürüyor.

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında, Yeşilay gönüllüleri tarafından saha ziyareti yapıldı. Ziyaretlerde Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanıtıldı.

        Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında da Yeşilay gönüllüleri ilkokul ve ortaokullarda bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yaş gruplarına uygun şekilde Yeşilay tanıtımı yapıldı. 309 öğrenciye ulaşıldı. Yetişkin Eğitim Programı Projesi kapsamında ise yetişkin eğitimleri verildi.

        Akran Eğitim Programı Projesi'nde de Genç Yeşilay Gönüllüleri akran eğitimi eğiticisi olan gönüllülerle üniversite öğrencilerine Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri verildi. Bu kapsamda 45 eğitimle 3 bin 430 kişiye ulaşıldı.

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