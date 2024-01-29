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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Keşan'da denetime katıldı

        –Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:26
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        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Keşan'da denetime katıldı
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        –Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Keşan'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasına katıldı.

        Alparslan Türkeş Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimde, 362 kişinin GBT sorgulaması yapıldı çok sayıda araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 13 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 sürücüye 9 bin 325 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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