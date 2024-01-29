Edirne'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerinin denetiminde 7 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerinde 6 şüpheliyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 7 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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