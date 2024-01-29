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        Edirne'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Edirne'de polis ekiplerinin denetiminde 7 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:56
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        Edirne'de 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Edirne'de polis ekiplerinin denetiminde 7 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerinde 6 şüpheliyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 7 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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