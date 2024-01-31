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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:32
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

        "Klasik Rumeli Akşamları" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

        Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 6 Şubat Salı 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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