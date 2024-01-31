Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

"Klasik Rumeli Akşamları" adlı konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi’ndeki binasında 6 Şubat Salı 20.00'de gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.