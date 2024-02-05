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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:42
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünü buruk bir şekilde andıklarını belirtti.

        Bu zorlu süreçte hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını aktaran İba, "Depremin etkilediği herkesin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bu günlerde birlik ve dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek birbirine destek oldu. Yardımseverlikleri, gösterdikleri dayanışma ruhu ve bir arada durma azmi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekle birleşerek depremden etkilenen illeri ayağa kaldırmak adına güç birliği oluşturdu." ifadelerini kullandı.

        İba, devletin ve yerel yönetimlerin koordineli çalışmalarıyla birçok vatandaşın yaralarının sarıldığını, evsiz kalanların ise yeni konutlara kavuştuğunu dile getirdi.

        Yaşanan acıların hafifletilmesi için daha çok işin olduğunu ve bu süreçte de herkesin birbirine destek olmayı sürdürmesi gerektiğini belirten İba, "Depremde görev alan 35 bin uluslararası arama kurtarma, 142 bin güvenlik personeline teşekkür ediyorum. Umut etmekten bir an bile vazgeçmedik. Bu süreçte her can için saniyeler bile önemliydi. Ülkemiz tüm dünyaya 'birlik ve beraberlik nedir' onu öğretti." diye kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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